2018 kéint een deiert Joer fir d'Lëtzebuerger Assurancë ginn (07.06.2018) Beim Ärenzdall loungen d'Schied 2016 bei 7 Mio. €, dëst Joer läit ee bis elo scho bei 4-5 Mio € an d'Schied vum leschte Weekend sinn nach net matgerechent.

De Jeannot Ries mat engem éischte Bilan an der Fro, wéi déi nei Zousazversécherung fir Iwwerschwemmunge bei de Leit ukënnt.Do blouf keng Zäit, fir déi perséinlech Saachen ze retten. Eleng hei op der Musel geet de Materielle Schued an d'Honnertdausenden. Guer net vum Mëllerdall ze schwätzen. An och déi lescht Nuecht stoungen nees iwwer Land Kelleren ënner Waasser.De Marc Hengen, Administrateur délégué ACA: De Mee war e ganz aktive Mount wat d'Donnerwiederen a Knëppelsteng ugeet. Déi Knëppelsteng hunn d'Assureuren dëst Joer tëscht 4 a 5 Milliounen Euro kascht.D'Millioune Schied vum leschte Weekend, sinn hei nach net mat agerechent.huet virun zwee Joer eng Diskussioun iwwert d'Couverture vun den Assurancë lancéiert. Mat um Enn enger substantieller Ännerung: Zanter dem 1. Juni vum leschte Joer, bidde 5 Member vun der ACA eng Zousazversécherung un. Déi op fräiwëlleger Basis, Iwwerschwemmungschied, sou breed wéi méiglech ofdeckt.De Gilbert WOLTER, Directeur Commercial a Marketing Foyer: Bei den neie Souscriptiounen ass et bal 100 Prozent vun de Leit. Um gesamte Portefeuille ass et e gudden Drëttel, woubäi ee mierkt, datt d'Leit och ëmmer e bëssen noléisseg sinn a wann d'Kand am Pëtz läit, da géinge se gären den Deckel dropmaachen. Dat heescht mir wäerten net midd ginn, weider ze sensibiliséieren.Steve Balance, Directeur adjoint La Luxembourgeoise: De Succès ass schonn do, et geet nach net duer. Dir wësst d'Assurance ass e bëssen e Solidaritéits-Produkt, dat heescht et wier flott, wann nach méi Leit géingen dorobber sprangen, fir datt déi Garantien an Zukunft kënne weider liewen an deemno wéi nach kënne verbessert ginn.Wat gëtt genee ugebueden? Am Detail spillt d'Konkurrenz tëschent de 5 Gesellschaften. D'Basis gouf fir 99% vun der Populatioun op 200.000 Euro pro Joer, pro Evenement festgeluecht. Fir Leit an Iwwerschwemmungszone geet déi Garantie op 20.000 Euro erof.E wichtegen Detail: Déi Iwwerschwemmungs-Garantie gëllt just fir Privat-Leit, net fir Entreprisen. Wichteg ass och z'ënnersträichen, daTt dës nei Garantie, déi iwwregens generell tëscht 100 an 150 Euro kascht, net fir Schied un Autoen opkënnt. D'Schied um Auto mussen d'Leit iwwert d'Assurance vum Auto ofsécheren.Déi Rezent Iwwerschwemmungen hunn et nees gewisen. Et sinn net just Baachen a Flëss déi klammen, déi de Besëtz vun de Leit a Gefor bréngen. Bullislawinnen a Waasser, wat d'Häng erof kënnt, sinn an deem Ausmooss eng fir Lëtzebuerg nei Gefor.