Wéi den 112 mellt, gouf et en Donneschdeg den Owend an an der Nuecht 2 Blesséierter. Eemol no engem Autosaccident, deen aneren duerch eng Dampvergëftung.

Géint 19.10 Auer gouf et tëscht Märel an der Helfënterbréck en Autosaccident. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vu Bartreng, Mamer an aus der Stad, souwéi de Samu vun Esch.Kuerz no 3.30 Auer hat et zu Ettelbréck um Boulevard G-D Charlotte an engem Appartement eng Dampentwécklung ginn. Den 112 mellt, dass eng Persoun blesséiert gouf. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Ettelbréck a Schieren.