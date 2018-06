Nieft dem Claude Turmes geet elo am Norden déi jonk gréng Politikerin Stéphanie Empain als Spëtzekandidatin mat an d'Walen.

Stéphanie Empain

Nodeems d'Françoise Folmer en Dënschdeg annoncéiert hat, hiert Mandat als Co-Presidentin a Spëtzekandidatin am Bezierk Norden néier ze leeën, hunn déi Gréng mussen en Ersatz sichen.



D'Walkommissioun vun déi gréng huet en Donneschdeg den Owend der Circonscriptioun Norden déi nei Kandidatin proposéiert. D'Lëscht gouf unanime ugeholl a muss elo nach den 30. Juni um Nationalkongress vun déi gréng ofgeseent ginn.



Déi 34 Joer al Stéphanie Empain, Mamm vun zwee Kanner, ass Selbstänneg a leet eng Mini-Entreprise. Do virdrun war si während 6 Joer fir de regionalen Tourismusbüro vun de Lëtzebuerger Ardenne responsabel.



De Spëtzekandidat Claude Turmes, deen nom onerwaarten Doud vum Camille Gira nogeréckelt war, sot dass d'Equipe am Norden mouvementéiert Wochen hannert sech huet. Des schwiereg Zäiten hätten een zesumme geschweesst an dozou gefouert, dass een elo nach méi determinéiert wier, d'Liewensqualitéit, d'Protektioun vun der Ëmwelt an der Landschaft souwéi déi nohalteg Entwécklung vun der Regioun Norden z'assuréieren. Et wier een dat dem Camille Gira schëlleg.



Fir d'Françoise Folmer op der Nordlëscht ze ersetzen, gouf déi 23 Joer al Svenja Birchen nominéiert.



Svenja Birchen



Kandidate vun Déi Gréng Norden

TURMES Claude (tête de liste)

57 ans, Diekirch

Secrétaire d’État au Développement durable

EMPAIN Stéphanie (tête de liste)

34 ans, Erpeldange/Wiltz

Indépendante

(Par ordre alphabétique)

ANZIA Gérard

51 ans, Useldange

Député

Conseiller communal

ASCHMAN Betsy

63 ans, Mecher/Clervaux

Institutrice e.r.

Conseillère communale

BIRCHEN Svenja

23 ans, Ettelbruck

Étudiante en biologie environnementale

DELTGEN Giny

44 ans, Diekirch

Employée privée

Begabungspädagogin

DUPREZ Tanja

22 ans, Wilwerdange/Troisvierges

Étudiante en sciences politiques

Membre du comité déi jonk gréng

THILLEN Fränk

53 ans, Diekirch

Professeur de physique

Conseiller communal

WILMES Dan

55 ans, Feulen

Maître boulanger-pâtissier indépendant

Échevin







PDF: Pressecommuniqué vun Déi Gréng