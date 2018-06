© AFP

Och wann dat nëmmen eng Etappevictoire ass. Op en Neits, well de Mann am Dezember 2016 schonn emol eng juristesch Victoire géint deeselwechte Géigner "gefeiert" hat.

Am Dezember 2014 hat de Bauer beim Ëmweltministère eng Demande agereecht, fir ë.a. zwee Ställ fir Poulete bauen ze kënnen. Deeselwechten Dag hat hien och eng Autorisatiounsdemande un de Buergermeeschter gestallt. Den Ëmweltministère hat am Mee 2015 ënner gewëssene Konditiounen eng Geneemegung dofir ginn, de Buergermeeschter 10 Deeg drop awer net!



Am Dezember 2016 hat d'Cour administrative déi Refusdecisioun annuléiert an den Dossier zréckginn un de Buergermeeschter.



An der Tëschenzäit hat de Mann op der Gemeng eng Demande gestallt, fir d'Exploitatioun vun enger Gefligelziichtung autoriséiert ze kréien. Am Dezember 2016 hat den Affekot vum Mann nogefrot, wéi et dorëms stéing. Am Januar 2017 hat de Buergermeeschter eng Kopie vun engem Bréif geschéckt, deen hien dem Mann am September 2016 ewell am Numm vum Schäfferot geschéckt hätt. Doran hat sech de Buergermeeschter géint dës Gefligelziichtung ausgeschwat. De Mann war am Februar zejoert dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter vum Tribunal administratif halen an hirem Uerteel fest, dass de Buergermeeschter de Bréif vu September 2016 am Numm vum Schäfferot geschéckt huet. An enger 1. Phas gouf keen Uerteel gesprach, ma d'Affekote vun den eenzele Parteie si gefrot ginn, Stellung ze huelen zur Kompetenz vun der Autoritéit, déi d'Decisioun vu September 2016 geholl huet.



All d'Affekote waren der Meenung, déi Decisioun misst annuléiert gi wéinst Inkompetenz vun der Autoritéit, déi se geholl huet. D'Decisioun iwwert d'Exploitatioun vun der Gefligelziichtung wär nämlech vum Buergermeeschter ze huelen. Fir d'Riichter wär d'Refusdecisioun zwar wuel vun deem ënnerschriwwe ginn, ma net a sengem Numm, mä eben an deem vum Schäfferot.



Vue dass sou eng Decisioun awer eleng vum Buergermeeschter ze huele wär, misst d'Decisioun vu September 2016 annuléiert ginn, well se vun enger Autoritéit geholl gouf, déi dofir net kompetent war.



Den Dossier misst deemno zréckgoe bei de Buergermeeschter.