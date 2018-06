Dat geet aus enger Etüd vum Statec ervir, déi am Kontext vum portugisesche Nationalfeierdag e Sonndeg, e Freideg publizéiert gouf. An déi portugisesch Communautéit ass nach eng relativ jonk hei am Land. An der Moyenne si si 36,7 Joer al. D’Lëtzebuerger kommen do op een Duerchschnëttsalter vun 41,6 Joer.

Déi meeschte Portugiese wunnen an der Fiels. 44,1 Prozent vun de Fielser Leit maachen si aus. Duerno kënnt Déifferdeng, do sinn et 35,7 Prozent Portugiesen. An zu Esch sinn et 32,7 Prozent. Bal 70 Prozent vun de Portugisen sinn dann an hirer Heemecht gebuer ginn. 21,6 Prozent sinn hei am Grand-Duché op d’Welt komm. D’Zuel vun de Portugisen, déi op Lëtzebuerg emigréieren, geet zeréck, d’Tendenz vun deenen, déi nees zeréck a Portugal ginn, dogéint klëmmt ëmmer weider a louch zejoert bei 2.454 Persounen.

Wéi et an der neister Editioun vu "Regards" weider heescht, hunn d’lescht Joer 1.325 Portugisen d'Lëtzebuerger Nationalitéit kritt. 7.718 hunn déi duebel Nationalitéit.



PDF: D'Etüd vum Statec