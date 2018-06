De Chauffer war géint 2.30 Auer an der Rue John L. Mac Adam ënnerwee, wéi e vun der Strooss ofkomm ass, en Drot duerchbrach huet an 2,60 Meter an d'Déift gefall ass. Den Auto ass bei de Schinne gelant.Fir den Auto vun do ze evakuéieren, ass de Chauffer - der Police - e puer honnert meter iwwert d'Schinne gefuer, bis e bei eng Plattform komm ass, iwwer déi en dunn eroffuere konnt.De Chauffer gouf bei där Aktioun net blesséiert, et stoung awer ënner dem Afloss vum Alkohol, esou d'Police nach.D'Schinne goufen op enger Längt vun 10 Meter beschiedegt.