Si gi net op. Den OGBL an eng Partie vun de Salariéen aus dem Fleege- an Altersheem “An de Wisen” vu Beetebuerg hunn e Freideg fir den drëtten Dag an der Suite gestreikt. An et wäert och esou weidergoen, hunn déi Concernéiert betount, esoulaang bis den Direkter vum Gebai nogëtt, an senge Salariéen déi ënnert dem FHL-Kollektivvertrag stinn, dat bezilt wat hinnen zousteet.

Streik "an de Wisen" / Reportage Nadine Gautier



Roueg war et e Freideg de Mëtteg virum Fleegeheem “An de Wisen” definitiv net. Et gouf gepaff, gejaut a gebuht, wéi och schonn déi Deeg virdrunner. An et géif een op kee Fall noginn, huet d’Nora Back vum OGBL erkläert. Au Contaire wat de Streik méi laang dauert, wat d’Salariéen ëmmer méi Ënnerstëtzung vu bausse kriten, wat all Dag een Zelt méi virun der Entrée vum Fleegeheem stéing. Hei wier ee multinationale Konzern, an dësem Fall Sodexo, um Wierk, dee bei senge Konstrukter net grad op Transparenz géif setzen.



D’Nora Back fuerdert am Numm vum OGBL, datt d'Finanzsituatioun vum Haus kontrolléiert misst ginn. Et gëtt mat Staatsgelder finanzéiert, och, fir d'Karriär opzewäerten. Dofir kann et jo net sinn, datt d'Leit an de Streik musse goen, fir hir Suen ze kréien.



Et kéint och net sinn, datt d’Haus vu Faillite schwätzt, vu Sozialplang, an da géif d’Regierung weider Konventioune mat em ënnerschreiwen. Zum Beispill 2016 an dat fir 27 Joer. Den OGBL fënnt, datt d'Regierung hei eng grouss Verantwortung huet, fir ze kucken, wat mat deene Steiergelder alles passéiert.



E Freideg de Mëtteg kruten d’Salariéen an den OGBL déi Responsabel vun “An de Wisen” an den Direkter Christian Erang net zu Gesiicht. Ma de Support vun den anere Kollegen hunn déi 117 concernéiert Salariéen am Fleegeheem sécher.



Zu Péiteng am Haus vun Zithasenior sollt jo e Freideg de Moien ugefang gi mat streiken. Dat ass awer net geschitt. Et wéilt een do een Iwwerraschungsmoment schafen, esou d’Nora Back. Et kéint an e puer Stonnen do zum Streik kommen, genausou gutt, wéi et eréischt an e puer Deeg wier. Op jidder Fall géif ee sech duerch d’Ofstëmmung wou 100 Prozent vun de Leit am Haus zu Péiteng hir Bereetschaft, fir ze streiken, ausgeschwat hunn, bestäerkt fillen.



E Samschdeg soll dann ee Solidaritéitsrassemblement vun de Leit aus dem Fleege- Sozial a Gesondheetssecteur an der Stad sinn. Dee gouf awer op Beetebuerg virun d’Gebai vun “An de Wisen” verluecht, a soll net um 11 Auer ufänken, mä um 12. D’Leit aus dem Gesondheets-, Fleege- an Sozialsecteur sollen sech mat hire Kollegen solidaresch weisen, erkläert d’Nora Back.



An engem Communiqué hunn déi Lénk gefuerdert, datt ee sech mat de betraffene Salariéë soll solidaresch weisen.





Message de solidarité avec les salarié.e.s FHL en grève

déi Lénk exprime sa solidarité avec les salarié.e.s FHL des maisons de soins en grève.

Il y a deux ans, près de 10.000 salarié.e.s des professions de santé et des professions socio-pédagogiques sont descendus dans la rue pour réclamer une revalorisation de leurs carrières et ont obtenu gain de cause suite à l’action syndicale. Maintenant quatre établissements refusent encore d’appliquer ces avantages à quelques 300 salarié.e.s. déi Lénk dénonce cette attitude honteuse des patrons des établissements en question.

Nous soutenons l’OGBL dans sa lutte pour les intérêts des salarié.e.s dans ce secteur si important pour notre société. Et nous sommes à côté de toutes celles et tous ceux qui réclament ce qui leur est dû.

déi Lénk