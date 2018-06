© RTL Archiv

D’ Associatioun vun de Lëtzebuerger Medezinsstudente steet hannert der d‘ Dokteschassociatioun AMMD wann et em d'Fuerderung vun der Aféierung vum Tiers payant-System geet. Ma et kéint een sech awer Ausname virstelle, grad bei chronesch kranke Leit, déi reegelméisseg bei den Dokter musse goen, esou de Fabrice Glod, Spriecher vun der ALEM.

Fir de Rescht ass een awer strikt géint den Tiers payant bei der ALEM, dat well ee fäert, dass d'Konsequenze fir de Gesondheetssystem kéinten desastréis sinn, wann dat esou géif komme wéi et den Ament geplangt ass. Et kéint een domadder rechnen, dass d'Situatioun ähnlech gëtt wéi an Däitschland. Dëst géif d‘ Dokteren an hire medezineschen Traitementer aschränken.

Den Tiers payant généralisé soll d’Patiente finanziell entlaaschten, Doktesch-Rechnunge solle virgestreckt ginn, dat ganz soll vill méi einfach iwwert d'Bühn goen. Tëscht Dokteschassociatioun AMMD an der Politik hu sech d’ Fronte verhäert.

Och d’Lëtzebuerger Studenten-Associatioun bréngt sech elo an den Debat mat eran, virop kritiséiert ee wei d’ Politik an dësem Dossier virgeet. Déi ganz Diskussiounen hätten och een Impakt op d’ Rekrutement vun Dokteren: haut schonn hätte vill Spideeler zu Lëtzebuerg Problemer, dat néidegt Personal ze fannen. Och bei de Generalist feelt et u Nowuess.

D’ ALEM vertrëtt ronn 300 Lëtzebuerger Medezinsstudenten déi gréissten Deels am Ausland studéieren.

De Reportage den Owend am Journal vun der Télé.



ALEM : Politiker und Medizin: Wenn Laien über unsere Zukunft entscheiden