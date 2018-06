Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

VIDEO: Soja zu Lëtzebuerg (08.06.2018)

Soja kann an der Géigend ugebaut ginn, mee hei gëtt gekuckt wat déi bescht Method ass, fir mat Onkraut ëmzegoen, dat ouni Pestiziden. Ënnert anerem Drone géifen hei zum Beispill hëllefen...





Lëtzebuerg huet 2017 mat 12 anere Memberstaate d’Soja-Deklaratioun ënnerschriwwen.

De Soja géing der Biodiversitéit vill bréngen. Donieft bräicht se keen Düngemëttel, well un klenge Bommelen un der Wuerzel, kéint se Loft-Stéckstoff fixéieren. D'Nodeeler sinn, datt d’Recolte am Oktober ass, wann de Ree-Risiko mi grouss ass. Wat d’Waasser ugeet, brauch Soja just wärend der Bléi e bësse méi Waasser

Fir e gudden Chop-Suey à la luxembourgeoise, soll de Soja iwwregens och am Beschten net a Monokultur produzéiert ginn, kritt een erkläert. Genee wéi bei all anere Kulturen…