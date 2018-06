Bis elo ass d’Gemeng Wahl eng Gemeng ouni Schold, mee duerch 2 grouss Projete kéint se massiv un d’Limitte vun hire finanzielle Méiglechkeete kommen, dat huet eis de Buergermeeschter vu Wahl, Marco Assa confirméiert. Den interkommunale Syndikat fir Informatik-Gestioun, kuerz SIGI, war d’läscht Woch am Gemengerot zu Wahl fir de "Plan pluriannuel financier" ze presentéieren. E groussen Impakt op de méigleche Kollaps vun der Gemeng huet d’Gemengefinanzreform.





Wahl an der Failite?/Reportage Claudia Kollwelter



Ronn 1000 Awunner zielt d’Gemeng Wahl a gehéiert domat zu den 51 Gemenge wou am mannst Leit wunnen. Konsequenzen huet datt a Punkto Gemengefinanzreform, déi jo nëmme méi zu engem Brochdeel op Basis vun der Fläch, mee zum Gréissten Deel op Basis vun der Awunnerzuel gerechent gëtt. Doduerch wier ee bëssen ausgebremst ginn, seet de Buergermeeschter Marco Assa. Et wier awer ze einfach fir eleng d’Gemengefinanzreform responsabel ze maachen. De Bau vun enger neier Schoul an d’Moderniséierung vun der Kläranlag spillen do och mat. Bei der Kläranlag géif een e Messer op d'Broscht gesat kréien, well ee soss manner Subside kritt. Dat Ganzt muss och elo direkt ëmgesat ginn, well et dono nach méi deier géif ginn.



D’Chiffere wiere bekannt gewiescht – elo géifen et 2 Méiglechkeete ginn: entweder et géif ee souzesoen opginn oder et probéiert een, mat de Chifferen am Moyenen déi een huet ëmzegoen. Ganz kloer muss een elo spueren an et ka generell manner investéiert ginn.

Et kéimen ëmmer méi Obligatioune vun uewen erof an op där aner Säit krit een de Krunn ëmmer méi zougedréint, ënnersträicht de Buergermeeschter vu Wahl. Als kleng Gemeng kéint een net wuessen a keng Aktivitéiten ugezu kréien, eppes dat am Fong awer bei der Gemengefinanzreform virgesinn ass.

Wann elo net nach Saache kéimen déi d’Gemenge missten oder sollen ëmsetzen, wier dëst just eng temporär Situatioun. Et misst een sech elo iwwer 2 Legislaturperioden zréckhale wat Investitiounen ugeet, an da wier een erëm an de Finanze bäi, sou nach de Marco Assa.