An do gi sech natierlech och dëse Weekend nees vill Hiker an Touristen erwaart, duerfir ass et gutt ze wëssen, wéi eng Weeër, inklusiv déi vum Mëllerdall Trail, ee ouni Gefor goe kann.Vu de ronn 70 Weeër an den 3 nationale Wanderweeër, déi den ORT aus dem Mëllerdall op senge Lëschten huet, kënnen der ronn d'Hallschent ouni Gefor benotzt ginn. All aner Weeër a Pied solle bis Juli nees propper a geraumt sinn.Dëst ass an de 6 Gemenge Beefort, Bäerdref, Konsdref, Waldbëlleg, Fiels an Iechternach.Un d'Leit, déi wëllen en Trëppeltour am Mëllerdall maachen, geet den Appell, strikt d'Panneauen ze respektéieren; hannert de Verbuetsschëlter gëtt et keng Garantien, dass ee kann ouni Gefore weidergoen.Den nationale Wanderwee Fred Welter ass iwwerdeems nach net fir de Public accessibel. Dat gëllt och fir quasi all Weeër ronderëm Bäerdref a Waldbëlleg.

Office Régional du Tourisme Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise