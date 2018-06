© RTL Archiv

Do virdru war d'Cour de Cassation mat engem Uerteel vum Dikrecher Geriicht aus dem Mäerz zejoert befaasst ginn. Dat hat viru 15 Méint eng Persoun zu enger Geldstrof vun 250 € an zum Zréckversetze vun engem Biotop a säin initialen Zoustand veruerteelt, well de Condamnéierten, ouni Derogatioun vum zoustännege Minister, en Nëssert ëmgehaen an domat de Liewensraum vu Fliedermais zerstéiert hat.





Verfassungsgeriicht Biotopen/Reportage Eric Ewald



D'Cour de Cassation, déi heimat saiséiert gouf, huet dem Verfassungsgeriicht doropshin d'Question préjudicielle gestallt, ob den Artikel 17 vum Gesetz vun 2004 iwwert den Naturschutz konform ass zum Artikel 14 vun der Verfassung, andeems en de Begrëff vu Biotop net definéiert. An deem Artikel vum Naturschutzgesetz vun 2004 steet, dass et verbuede wär, déi doran opgezielte Biotopen ze reduzéieren, ze zerstéieren oder ze veränneren; donieft wär och d'Zerstéieren an d'Beschiedege vu Liewensraim verbueden.

Fir d'Verfassungsriichtere muss d'Legalitéit vun enger Strof op der Spezifikatioun vun der Beschëllegung baséieren. Deemno mussen am Gesetz d'Infraktiounen dozou kloer a prezis genuch determinéiert sinn, fir den Arbiträr auszeschléissen. De Begrëff Biotop géif an der Biologie als adequate Kader fir ze liewe vun Déieren a Planzen ugesi ginn. Well de Begrëff Biotop am Gesetz awer guer net definéiert wär, wär d'Dier op fir all méiglech Interpretatiounen. Dofir wär den Artikel 17 vum Naturschutzgesetz vun 2004 contraire zum Artikel 14 vun der Verfassung, an zwar fir Liewensraim, déi do net als Biotop opgelëscht sinn.