Nei Mesurë fir méi kuerz Waardezäiten an der Urgence (08.06.2018) Méi wéi 4 Stonnen an den Urgencen vum Spidol waarden. Dat kenne vill Patienten.

Fir d’éischt emol ass et e chiffréiert Zil: 85 Prozent vun de Leit sollen net méi wéi 3 Stonnen an der Urgence waarde mussen. D’Spideeler kréie finanziell Ënnerstëtzung vum Staat, fir baulech Upassungen duerchzeféieren. Well iwwert e Personalausbau eraus, geet et drëms, Raimlechkeeten méi effikass auszeriichten.

Esou sollen d’Patienten bannent 10 Minutten guidéiert ginn, fir jee no Gesondheetsproblem agedeelt ze ginn. Duerch eng Zort „Fast Track“ mat getrennten Raim, kann Drock erausgeholl ginn, grad fir Leit mat méi liichte Gesondheetsproblemer. "Do kann een e getrennte Parcours ariichten, mat eegenem Waardezëmmer an Dokteren, déi sech extra ëm déi Patienten këmmeren“, erkläert den Dr. Romain Nati, Generaldirekter vum CHL am Gespréich mat RTL Télé Lëtzebuerg.

Eng weider Mesure ass, vun 2019 un, d'Garden am Bezierk Zentrum auszewäiten. Esou, datt sech den CHL an d'Kierchbierg-Spidol net méi ofléisen, mee allen zwee tëscht 7 an 17 Auer eng Garde assuréieren.

Vill Spannungen, déi d’Personal a Patienten erliewen, missten net sinn. Wann een d’Beispill vum CHL hält: D’Personal betreit hei all Joer 40.000 erwuessene Patienten, dovunner all Drëtten éischter e Fall fir de Generalist ass.

Eng App iwwert Disponibilitéiten vu Generalisten

Dofir wëll d'Ministesch Gemeinschaftspraxisse vu Generalisten encouragéieren, déi owes méi laang oder samschdesmoies op sinn.

An da geet et drëms, de Patienten praktesch Infoen ze ginn, a Pabeierform a mat enger App.

"Mir hunn zesumme mam Cercle vun den Generalisten an der Agence E-Santé eng App ausgeschafft. Iwwert eng mobil Applikatioun, kënne Patienten gesinn, wéi ee Generalist aus der Regioun nach no 17 Auer disponibel ass. An deemno mussen d'Leit net an eng Urgence goen, wann et no der Aarbecht ass“, esou d’Lydia Mutsch.

De Plang vum Ministère gesäit alles an allem eng 30 Mesuren vir, déi an de kommende Méint bis 2019 ëmgesat ginn.

E bëssi Versteesdemech wäerten d’Patienten dach opbréngen mussen. Wann een eng Blutanalys oder Röntgen gemaach kritt, brauch et och Zäit bis, datt den Diagnostik ka gemaach ginn. Mee insgesamt rechent de Ministère mat wesentlechen Verbesserungen.