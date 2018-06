An der Stad Lëtzebuerg ginn et verdeelt op déi verschidde Quartieren iwwer 200 Spillplazen.

Spillplaze gi reegelméisseg ënnert d'Lupp geholl (03.06.2018) Nach bis ongeféier Mëtt Juni gëtt op der Spillplaz "Pirateschëff" an der Stad geschafft.

Spillplaze si Plazen, wou Kanner hire Spaass kënnen hunn, an awer och d‘Sécherheet garantéiert ass. 4 mol am Joer si gréisser Kontrollen. Da ginn d‘Spillplaze genee ënnert d’Lupp geholl. D’Pirateschëff aus Holz huet mëttlerweil 13 Joer um Bockel a muss eventuell an 2-3 Joer emol komplett ersat ginn. Ma bis dohinner gëtt et mam vereenzelte Fléckaarbechte sécher iwwer Waasser gehalen.

Eng Schaukel, eng Rutschbahn an e Klotergerüst, d’Klassiker, wéi ee se vu fréier kennt fënnt een och haut nach ëmmer op de meeschte Spillplazen. Mee eng ëffentlech Spillplaz ass net onbedéngt ze vergläiche mat enger déi bei enger Crèche oder am Schoulhaff steet.

Zu deene gehéiert och d’Pirateschëff grad wéi eng Ritterbuergspillplaz oder e Kanner-Fluchhafen. Insgesamt ginn et 5 grouss Themespillplazen um Territoire vun der Stad, bis elo.