© Archivfoto

Et ass d'Naturverwaltung, déi am Gaangen ass, deen Terrain nees z'amenagéieren - ëmmerhin en Domaine, deen am 17. Joerhonnert vun de Grofen De Lannoy amenagéiert gouf.

D'Restauratioun geschitt op Basis vun engem Inventaire vun de Ruinen an natirlech am Perimeter vum Park, héich uewen iwwer Clierf.



Et geet awer net méi drëms, de fréiere Wëldpark tel quel z'amenagéieren, mee vill méi dat z'erhalen, wat nach do steet: also zum Beispill d'Lorettos- an och d'Hubertus-Kappell.

Well sech den DP-Norddeputéierten Edy Mertens gefrot huet, ob d'Foussgänger net genéiert wieren, wa si wëllen am Park spadséieren, äntwert d'Ëmweltministesch, dass dat net de Fall wier; au contraire wieren ëmmer vill Leit am Gréngen ënnerwee an et géife nach nei Bam-Alleeë geplanzt ginn.

Dernieft sollen nei Info-Schëlter an Indikatiounen am Clierfer Park bäikommen, fir dass ee sech op deene ville Weeër och orientéiere kann. Zu Clierf soll also op déi Manéier och eng nei regional Touristen-Attraktioun am Gréngs entstoen.