Zu Diddeleng an zu Léiweng waren an der Nuecht op e Samschdeg gréisser Alkoholkontrollen.

Alkoholskontrollen zu Diddeleng an zu Léiweng

Tëscht 22 Auer e Freideg den Owend an 2 Auer e Samschdeg de Moien hunn am Ganzen 140 Automobiliste misse blosen: 8 vun hinnen haten ze vill gedronk an ee krut de Führerschäin op der Plaz ewechgeholl.