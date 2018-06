Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Generalversammlung Amiperas: Jean Morby neie President (09.06.2018) De Rietspopolismus an Europa, de Vote vum Jean Morby an d’Aféiere vun neie Formatioune fir Seniore waren d'Haaptsujeten op der Generalversammlung. Eng 8.000 Memberen huet d’Amiperas aktuell hei am Land.

Zanter dem Doud vum Réimecher Ex-Buergermeeschter Jeannot Belling am Juli 2017 gouf et keng Spëtzt méi bei der Amiperas. Duerfir gouf op der Generalversammlung zu Munneref am Casino 2000 ee Successeur fir de vacante Poste gesicht a fonnt.

Den neie President, 78-Joër jonk an Economist vu Formatioun, plangt eng Rei vu Projeten, déi hie séier ëmsetze wëll. Een dovun ass eng „cure de jouvence” fir de Veräin.

Op der éischter Versammlung vum Verwaltungsrot den 2. Juli sollen d’Revendicatiounen un d’Parteie en vue vun de Chamberwalen ausgeschafft ginn. D’Spëtzt vun der Amiperas gesäit Handlungsbedarf, ënner anerem bei de Pensiounen a fuerdert méi staatlech Ënnerstëtzung, fir de Benevolat.

Net nëmmen bei der Wiel vum President, mä och bei anere Punkten op der Dagesuerdnung, hunn déi ronn 70 Gäscht vill Eenegkeet gewisen.

De Jean-Claude Reding huet eng ganz Rëtsch vu méigleche Formatiounen, speziell fir Senioren, opgezielt, déi ugebuede kéinte ginn. Sou Coursen, wéi zum Beispill zum Thema Computer, Sécherheet oder Ierfschaft, sollen vu Januar 2019 un organiséiert ginn. D’A.s.b.l. zielt aktuell bal 8.000 Memberen.