Flight delays at Luxembourg airport due to some unforeseen repair works on the runway. No arrivals until 15:40, departures partially possible. Please contact your airline to check the status of your flight and/or travel changes. Thank you. — Luxembourg Airport (@luxairport) June 9, 2018

Wéi d'Luxair matdeelt, kënnt et duerch net geplangten Aarbechten op der Start- a Landepist zu gréissere Verspéidungen am Fluchverkéier, dat wuel och nach bis e Sonndeg. Weider huet et op Nofro geheescht, datt vill Fligere vun der nationaler Fluchgesellschaft op Saarbrécken hu missten ëmgeleet ginn.Luxairport huet iwwer Twitter gemellt, datt et Aarbechten um Tarmac gouf, déi net geplangt waren, dat vun 12.20 Auer bis 15.30 Auer um Samschdeg. Dowéinst konnten am Nomëtteg keng Fligeren zu Lëtzebuerg landen, Starten dogéint war begrenzt méiglech.Wéinst dësem Tëschefall kënnt et zu enger Rëtsch Verspéidungen am Fluchverkéier, verschidde Flich hu missten ganz ofgesot ginn. D'Passagéier, déi dëse Weekend vum Findel aus fortfléien, sollen hir Fluchgesellschaft kontaktéieren, fir d'Detailer zu hirem Fluch gewuer ze ginn.

De Communiqué vu Luxair

Luxembourg airport closure

Temporary runway closure at Luxembourg airport 9th June: flight disruptions and delays/diversions to be expected. Flight disruptions might continue until Sunday 10th June. We recommend Luxair and LuxairTours clients to check their flight information on www.luxair.lu or by contacting Luxair / LuxairTours on +352 2456-1

Fermeture de l’aéroport du Luxembourg

La fermeture temporaire de la piste de l’aéroport de Luxembourg ce 9 juin entraîne des perturbations opérationnelles, des retards ainsi que des déviations de vols vers des aéroports avoisinants. Ces perturbations risquent de persister jusqu’à dimanche 10 juin. Nous conseillons à nos passagers Luxair et LuxairTours de se renseigner sur l’état de leur vol sur www.luxair.lu ou via le n° tel +352 2456-1

Flughafen Luxemburg geschlossen

Durch die zeitweilige Schließung des Luxemburger Flughafens am 9. Juni kommt es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Es ist mit Verspätungen und Flugumleitungen auf Flughäfen der Großregion zu rechnen. Diese Beeinträchtigungen können sich bis zum Sonntag 10. Juni hinziehen. Luxair und LuxairTours Kunden können sich diesbezüglich auf www.luxair.lu oder Tel +352 2456-1 informieren