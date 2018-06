Tëscht 19 an 22 Auer kann et zu Wiederen, plazeweis esouguer mat Knëppelsteng, kommen. Dat war d'Warnung vu Meteolux fir de Mëttwochowend.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

A kuerz no 18 Auer sinn dann och op en etlech Plazen zerguttstert Schliet erofgaangen ...Et heescht also oppassen, wann Dir ënnerwee sidd.

D'Warnung vu Meteolux:

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:09/06/2018 à 18:42:47.



Vigilances MeteoLux:Alerte Orange. Orages forts avec possibilité de grêle, fortes averses et des rafales de vent très fortes, pour tout le pays.



Valide pour l'échéance du: 09/06/2018 19:00 au 09/06/2018 22:00.

D'Warnung vu Kachelmann

Heute Abend können sich aus Quellwolken noch örtlich kräftige Wärmegewitter bilden. Es bleibt schwülwarm.

In der Nacht fallen letzte Schauer und Gewitter in sich zusammen und der Himmel ist vorübergehend gering bewölkt. Es bildet sich aber bis zum Morgen wieder Nebel oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen gehen bis zum Morgen zurück auf laue 17 bis 15 Grad, nur örtlich wird es in Tälern etwas frischer.

Morgen erst nach Nebelauflösung noch zeitweise heiter, rasch aber neue Quellwolken und besonders am Nachmittag teils kräftige Schauer und örtlich unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zuvor noch schwüle 23 bis 27, örtlich auch bis 28 Grad, mit Gewittern Temperaturrückgang.