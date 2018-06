De véierten Dag an der Suite hunn den OGBL an eng Partie vun de Salariéen aus dem Fleege- an Altersheem “An de Wisen” vu Beetebuerg gestreikt.

Extrait Nora Back



Ronn 300 Leit hu sech fir en Solidairtéitsrassemblement vun de Leit aus dem Fleege- Sozial a Gesondheetssecteur zu Beetebuerg versammelt. An et wäert och esou weidergoen, hunn déi Concernéiert betount, esoulaang bis den Direkter vum Gebai nogëtt, an senge Salariéen déi ënnert dem FHL-Kollektivvertrag stinn, dat bezilt wat hinnen zousteet, esou d'Nora Back vum OGBL:

Zu Péiteng am Haus vun Zithasenior sollt jo e Freideg de Moien ugefang ginn, mat streiken. Dat war awer net geschitt. Et wéilt een do een Iwwerraschungsmoment schafen, esou d’Nora Back. Et kéint also all Moment zum Streik kommen. Op jidder Fall géif ee sech duerch d’Ofstëmmung wou 100 Prozent vun de Leit am Haus zu Péiteng hir Bereetschaft, fir ze streiken, ausgeschwat hunn, bestäerkt fillen.