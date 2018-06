© Steve Müller (Archiv)

3 Leit goufen dobäi blesséiert, eng Persoun schwéier, ëm déi sech de Stater Samus-Noutdokter gekëmmert huet.



Am Laf vum Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg koum et op eise Stroossen zu enger ganzer Rëtsch vu weideren Accidenter.

Op der A6 vu Lëtzebuerg a Richtung Arel war géint 19.30 Auer een Auto an en Accident verwéckelt. 1 Persoun gouf liicht blesséiert.



Een Accident tëscht engem Auto an engem Moto gouf et kuerz no 20 Auer zu Rodange an der Route de Longwy. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.



Kuerz no 21 Auer war een Auto an en Accident um Friedhaff verwéckelt, hei ass keng Persoun zu Schued komm.



Géint 22:40 Auer krute sech op der Diddelenger Autobunn a Richtung Stad zwee Ween ze paken. Een Auto ass doropshin a Flamen opgaang. Zwou Persoune goufe liicht verwonnt.



Géint 23 Auer waren an der Rue de la Chapelle an der Stad een Auto an ee Moto net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.

Géint 2.30 Auer an der Nuecht op e Sonndeg gouf dann nach an der Rue Vauban an der Stad eng Persoun vun engem Gefier ugestouss a koum mat der Ambulanz vun de Beruffspompjeeën an d’Klinik.