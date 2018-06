Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Luxairport hat iwwer Twitter gemellt, datt et Aarbechten um Tarmac gouf, déi net geplangt waren, dat vun 12.20 Auer bis 15.30 Auer um Samschdeg. Dowéinst konnten am Nomëtteg keng Fligeren zu Lëtzebuerg landen, Starten dogéint war begrenzt méiglech.



Alles dat huet nach seng Auswierkungen op de Fluchtrafik um Sonndeg.



Wéinst de Wiederen e Samschdeg den Owend war och ee Fliger um Buedem vum Blëtz getraff ginn, dat schreift d’Luxair e Sonndeg de Moien an engem Communiqué.

Informatiounen iwwert d’Volen ginn et um Site vun der Luxair, respektiv ënnert der Telefonsnummer 24 56-1.



D'Passagéier vun anere Fluchgesellschaften, déi dëse Weekend vum Findel aus fortfléien, sollen hir respektiv Fluchgesellschaft kontaktéieren, fir d'Detailer zu hirem Fluch gewuer ze ginn.