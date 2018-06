D'Police huet an der Nuecht op e Sonndeg Alkoholskontrollen zu Dippech, zu Waasserbëlleg, zu Gréiwemaacher an um Briddel duerchgefouert.

Zu Dippech goufen 137 Automobiliste kontrolléiert. An 3 Fäll war den Alkoholtest positiv, hei gouf et ee Protokoll an an engem Fall war de Permis op der Plaz fort.



Zu Waasserbëlleg hunn 141 Chauffeure misste blosen. Hei hate 4 Leit ze vill gedronk, ma et huet keen de Führerschäin missen ofginn.



90 Automobiliste goufen zu Gréiwemaacher um Potaaschbierg kontrolléiert. Hei war den Test 8 Mol positiv, ma och hei gouf kee Permis agezunn.



2 Persounen hunn dësen dofir um Briddel missen ofginn. Hei goufen 90 Persoune kontrolléiert a 7 Tester waren dovunner positiv.