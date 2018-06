VIDEO: Mammendag Mat Lëtzebuerger Hëllef Crèchen am Bangladesch a Benin schafen

Lëtzebuerger Hëllefsorganisatioune froen am Kader vu Mammendag ëm Ënnerstëtzung fir Projeten, déi am Bangladesch an am Benin realiséiert ginn.

Vum Lynn Cruchten (Télé), k2 (RTL.lu)