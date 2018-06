Rassemblement de Beaufort (10.06.2018) Onkommentéiert Videomaterial

Extrait Camille Hoffmann (10.06.2018) De Beeforter Buergermeeschter erkläert den Oflaf vum "Rassemblement des Beaufort".

Do hu sech also Leit aus der ganzer Welt getraff. Eenzeg Konditioun, si mussen an engem Duerf, dat "Beefort" heescht, wunnen. Am ganze sinn dat 13 Dierfer, 10 dovunner a Frankräich, Amerika, Australien a Lëtzebuerg. Dann awer och nach aus Südafrika, Wales an Irland.Dës Renconter ass awer ëmmer an engem anere Beefort, dëst Joer dann fir déi 24. Editioun am Grand-Duché. Zum Ofschloss vun dësem méi speziellen treffen gouf eng Gedenkplak fir d'Zesummekommen op der Äispist ageweit.De Camille Hoffmann, Buergermeeschter vum Lëtzebuerger Beefort, erkläert, wéi esou en Treffen ofleeft.