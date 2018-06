Dës dach e bëssen iwwerraschend Ausso mécht den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry, an engem Interview mat der Noriichte-Plattform "Reporter".



An de leschte Joren wier e grousse Reform-Pak ëmgesat ginn, sou wéi ee sech dat am Koalitiouns-Accord 2013 och virgeholl hat. Momentan awer géif ee mierken, dass ee keng richteg Koalitioun méi ass, mä dass all Partei nees am Virwahlkampf e bëssen no sech selwer kuckt. E gemeinsame Projet wier kaum nach ze erkennen. Am contraire seet den Alex Bodry, d’Ënnerscheeder vun den 3 Parteien géifen ëmmer méi däitlech ginn.

Allerdéngs wier et fir den Alex Bodry och kloer, dass sech schonn iwwert Joerzéngten ewech gewisen hätt, dass vun der Programmathik hier, déi Gréng an d’LSAP sech am nooste géife leien. Eng gemeinsam Beweegung oder op d’mannst en Openeen-ofstëmmen tëscht Rout a Gréng gesäit de sozialistesche Fraktiounschef dohier als eng Méiglechkeet un, déi duerchaus géif Sënn maachen. Mat der DP wier esou eng Collaboratioun beispillsweis net méiglech, well do ze grouss wirtschafts- a sozialpolitesch Divergenzen géifen openeen treffen.