An der Nuecht op e Méindeg gouf 1 Persoun blesséiert, nodeems en Auto tëscht Käerjeng an Nidderkuer vun der Strooss ofkoum a Feier gefaangen huet.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Centre d'Incendie et de Secours Pétange/Bascharage

© Centre d'Incendie et de Secours Pétange/Bascharage

Den Accident soll Informatioune vun de Rettungsdéngschter no géint 00.40 Auer geschitt sinn.D'Pompjeeë vu Käerjeng an d'Ambulanz vu Péiteng waren am Asaz.