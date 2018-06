Fir den Te Deum, am Kader vun Nationalfeierdag an der Kathedral, sinn och Privatleit invitéiert, wéi de Bistum e Méindeg de Moien matdeelt.

Wéi et heescht, géif den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich och d'Populatioun invitéieren, fir bei der feierlecher Zeremonie dobäi ze sinn.



Den De Teum ass e Samschdeg den 23. Juni um 16.30 Auer an der Kathedral, dëst a Präsens vun der groussherzoglecher Famill. Et ass den Appell un déi Intresséiert, aus organisatoresche Grënn, tëscht 15.30 a spéitstens 16 Auer an der Kathedral Plaz geholl ze hunn. Den Accès fir an d'Kathedral geet just duerch d'Rue Notre-Dame.





Anlässlich der offiziellen Feier des Geburtstags unseres Großherzogs lädt Erzbischof Jean-Claude Hollerich die Bevölkerung ein, am feierlichen „Te Deum“ in der Kathedrale teilzunehmen. Zusammen mit Vertretern des öffentlichen Lebens wollen wir unsere Verbundenheit zum Land und mit dem Großherzog ausdrücken. Als gläubige Menschen werden wir für unseren Staatschef, alle politisch Verantwortlichen sowie für das Wohl des Landes beten. Der Danksagungsgottesdienst, der mit einem interreligiösen Gebet eingeleitet wird, findet am Nationalfeiertag, samstags, den 23. Juni 2018, um 16.30 Uhr statt.

Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, sich zwischen 15.30 und spätestens 16.00 Uhr in der Kathedrale einzufinden. Der Zutritt erfolgt ausschließlich über den Eingang in der Rue Notre-Dame.

Mitgeteilt vom erzbischöflichen Ordinariat