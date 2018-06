© RTL Archiv

De 65 Joer ale Mann, deen 1996 bei den Olympesche Summerspiller zu Atlanta an den USA dobäi war, soll en anere Mann vun haut 51 Joer gebeetscht hunn. Woubäi d'Versioune vun de Faiten, déi d'implizéiert Persoune vu sech ginn hunn, haut sou ausenee louchen, dass d'Affär net ofgeschloss gouf.





Dem Affekot vum presuméierten Affer no koum dat virun engem knappe Joer gemittlech um Trëttoir getrëppelt, wéi den Armand Dousemont et mat Hänn a mat Féiss geschloen hätt. D'Affer wär fir d'éischt mam Hals geholl ginn, doropshin op de Buedem gefall an hätt der kritt, soudass et bal zwou Woche krankgeschriwwe gewiescht wär, sou de Me Altwies. Dësen hat eng Expertise gefrot, fir de geneeë Schued vum Affer festzestellen.

Dono hunn zwou Fraen ausgesot, an zwar déi aktuell an déi viregt Liewenspartnerin vum Ex-Sportschéisser. Déi ablécklech sot, si wär deen Owend vum Affer gestouss a geschloe ginn. Doropshi wär si fortgelaf an hätt sech verstoppt. D'Partnerin vu virdrun huet dogéint erkläert, si hätt deen Owend geduecht, déi aner Fra géif op si duerlafen; et wär och net wouer, dass déi aner Fra gestouss a gebeetscht gi wär. Den Armand Dousemont hätt villméi hiren deemolege Liewenspartner, dat heescht d'Affer, ugegraff.

Domat war et awer nach net gedoen, well och d'Aussoe vun den zwee Männer louchen net op enger Linn! An den Ae vum Affer hätt sech seng deemoleg Partnerin vun där aktueller vum Armand Dousemont ugegraff gefillt. D'Affer wëll déi Fra och weder gestouss nach gebeetscht hunn. Den Ex-Sportschéisser wär doropshin erauskomm, hätt hie mam Hals geholl, geschloen a gerannt, soudass hien hätt misse gebutt ginn. Dogéint sot den Armand Dousemont, seng Liewenspartnerin hätt ëm Hëllef geruff, d'presuméiert Affer wär op hien duergelaf komm an hätt probéiert, hien ze schloen, wouropshin hie sech, Zitat, „mat Hänn a mat Féiss gewiert hätt“.

Dës Aussoe wollt de Me Altwies net sou am Raum stoe loossen an huet eng Plainte wéinst Falschausso géint den Armand Dousemont a seng Partnerin ugekënnegt. Wouropshin d'Affär mol provisoresch ëm zwou Wochen ausgesat gouf.