Wéi kann een d’A4 entlaaschten an d’Stied Esch a Lëtzebuerg besser matenee verbannen? Op dës Fro versicht den Infrastrukturminister François Bausch den Ament eng Äntwert ze ginn an huet e Méindeg de Moien den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun Explikatiounen iwwert de sougenannte „séieren Tram“ ginn, dee mat bis zu 100 Kilometer an der Stonn streckeweis kéint fueren.Esou bréicht e Passagéier vun Hollerech op Esch Belval ëm déi 20 Minutten, fir op seng Destinatioun ze kommen.Den DP Deputéierte Max Hahn präziséiert, dass am Ufank geduecht war, d'Cloche d'Or mat Esch unzeschléissen, dat hätten fir de Notzer vum séieren Tram zousätzlech 13 Minutte bedeit. D'Iddi ass deemno elo vun Esch Belval op Schëffleng an iwwer Féiz an d'Stad direkt eranzekommen.

De Max Hahn



No den Diskussiounen huet sech gewisen: D’Iddi vun engem "séieren Tram" gëtt parteiiwwergräifend begréisst. Och wann deen eréischt fréistens 2035 kéint komplett operationell sinn. An enger éischter Phas kéint bis 2028 d'Stad mat Féiz raccordéiert ginn. Fir d’éischt géifen awer nach vill Detailfroen ze kläre bleiwen. Do zum Beispill d’Acquisitioun vun den Terrainen ëm d’A4, wou den Tracé vum "séieren Tram" an enger Vëlospist lafe soll. Ma och aner Infrastrutkurprojeten missten ëmgesat ginn, ier dee vum Tram vu der Stad op Esch kéint realiséiert ginn, do zum Beispill de Contournement vun Zéisseng, sot den CSV-Deputéierten Serge Wilmes.

No de Parlamentarier e Méindeg de Moien, kritt d’Presse mëttes Detailer iwwert dëse Projet presentéiert, dee bis elo wéi gesot just eng Iddi ass.