Situatioun zu Bieles géint 14 Auer. © RTL / Domingos Oliveira

An de leschten Deeg a Wochen bleift de Grand-Duché net verschount vun ëmmer nees Stuermwarnungen mat deels ganz kräftege Reeschaueren. Iwwerschwemmungen sinn net ausbliwwen, besonnesch betraff och nees de Mëllerdall an d'Ëmgéigend.



Och e Méindeg annoncéiert sech d'Meteo net vill anescht. Tëscht 16 an 20 Auer sollen hefteg Wiederen iwwert eis ewech zéien.

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:11/06/2018 à 13:43:00.

Vigilances MeteoLux: Alerte Orange. Orages forts avec possibilité de grêle, fortes averses et des rafales de vent très fortes, pour tout le pays.

Valide pour l'échéance du: 11/06/2018 16:00 au 11/06/2018 20:00.



D'Wolleke si plazeweis awer scho méi séier komm, wéi annoncéiert. Kuerz viru 14 Auer gouf et am Süde vum Land schonn éischt Donnerwieder, déi an Direktioun Nordosten zéien.



RTL NEWS: Süde vum Land um Sonndeg den Owend méi uerg vu Wiedere betraff



D'Detailer och op der Kaart vu Kachelmannwetter.



Wetterbericht für RTL Lëtzebuerg

Wetterlage:

Schwülwarme und gewitteranfällige Luft bestimmt das Wetter bei uns im Großherzogtum. Eine Änderung dieser Wetterlage ist ab morgen zu erwarten, wenn uns eine Kaltfront mit frischerer Meeresluft aus Nordwesten erreicht. Die schwüle Gewitterluft wird dann verdrängt.Am Nachmittag bilden sich immer häufiger Regenschauer samt Blitz und Donner. Achtung, örtlich treten unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf. Es ist drückend warm und schwül mit 22 bis 25 Grad.

In der Nacht bleibt es wechselhaft mit Wolken, ein paar Auflockerungen und zeitweiligen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Aussichten:

Morgen Dienstag wechselhaft und tagsüber zeitweise Regen oder Schauer, am späteren Nachmittag und gegen Abend meist trocken, dabei jedoch viele Wolken. Die Schwüle ist vorbei, es gibt Temperaturen von 16 bis 19 Grad.

Am Mittwochmorgen erfrischende 10 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken im Wechsel und es bleibt meist trocken bei nicht mehr schwülen 16 bis 20 Grad.

Am Donnerstag weiterhin trocken, dabei mehr Sonnenschein und weniger Wolken sowie Temperaturen von 18 bis 23 Grad.

Am Freitag ziehen einige kompakte Wolken auf. Tagsüber meist trocken und 20 bis 25 Grad.



Wéi gesäit d'Wiederlag bei Iech aus? Schéckt eis Är Fotoen a Videoen, mat dem Zousaz, wou Dir se opgeholl hutt, op foto@rtl.lu - Mir hoffen, Dir kommt gutt derduerch!