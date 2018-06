Och an der Regioun ronderëm de Grand-Duché waren et déi lescht Zäit ganz ähnlech Wiederkonditiounen. Politiker, Experten an natierlech Meteorologen diskutéieren dowéinst nees méi intensiv iwwer d'Fro ob dat d'Suitte vum Klimawandel sinn, oder ob dëst eng normal Phase vun der Meteo ass.





Klimawandel och elo zu Lëtzebuerg/Reportage Pierre Jans



Ganz Lëtzebuerg huet déi lescht Wochen an Deeg gespuert zu wat d'Natur capabel ass. Den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt Jean-Paul Lickes zitt eng kloer Conclusioun aus dëser Zäit. De Klimawandel wier elo definitiv zu Lëtzebuerg ukomm an et misst een elo och an Zukunft mat esou Evenementer liewen. Elo misst ee kucken, dass een d'Konsequenze vum Klimawandel esou gutt wéi méiglech offiedere kann.

Genee där selwechter Meenung ass d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Et géif e kloren Trend bei schlëmme Wiederen a Schauere ginn, eppes dat et am Moment 2-3 mol méi dacks gëtt, wéi nach virun 30 Joer .

De Klimawandel géif méi visibel ginn, jo, mä déi rezent Wiedere wären net nëmmen op dëst Changement zeréckzeféieren. Esou seet de Schwäizer Meteo-Expert Jörg Kachelmann am RTL-Interview, dee betount, dass dat Ganzt awer relativ normal ass.

Iwwerdeems hätt sech vill verännert wat d'Perceptioun vun de Wiederkonditiounen ugeet, esou de Jörg Kachelmann. Nach dat klengste Wieder géif haut mam Handy gefilmt an da verëffentlecht ginn.

Fir déi nächst Deeg gëtt de Schwäizer awer Entwarnung.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet iwwregens den Ament hir Homologen- an Homologinnen aus dem däitschsproochege Raum op Besuch. Och nach muer gëtt sech iwwer nohalteg Ëmweltpolitik ausgetosch. Och déi schlëmm Wiedere sinn natierlech Sujet.