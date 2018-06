Iwwert déi 2 Deeg waren net manner wéi 92 Vollen am Retard, 2 Flich hu missten annuléiert ginn a vun all deem waren eng 8.300 Passagéier betraff. Am Cumul goufen et eng 130 Stonnen Retard.

D'Problemer haten ugefaangen, well de Fluchhafen um Samschdeg hat missten wéinst Schied um Tarmac zougemaach ginn. Während de Reparatiounsaarbechten hunn all entspriechend Vollen missten ëmgeleet ginn.

Dëst hat dann nach Repercussiounen op de Fluchtrafic sonndes, wou nach e Streik vun franséischen Fluchlotsen dobäi koum - wann eppes schif geet, dann och richteg - dobäi koum och nach e Luxair-Fliger, dee vum Blëtz getraff gi war an deen huet missten duerchgecheckt ginn.

D'Luxair war gehalen iwwert de Weekend eng Krisecellule anzesetzen, fir datt d'Vollen sou gutt wéi méiglech konnten duerchgefouert ginn, wéi gesot mat substantiellen Retarden.

Well och den Telefonsstandard zum Deel iwwerlaascht hat, koumen Clienten net esou séier un Informatiounen, wéi se dat wollten - duerfir entschëllege sech d'Luxair-Direktioun a LuxairTours an engem Communiqué a schwätzen vun aussergewéinlechen Virfäll, déi sech accumuléiert hätten.