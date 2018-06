Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dat fuerdert eng Petitioun, déi iwwer 4.800 Ënnerschrëfte gesammelt hat. D'Petitionnaire goufen d'lescht Woch op de Krautmaart invitéiert, fir hir Fuerderungen z'erklären.Den "American Staffordshire Terrier" steet op der Lëscht vu geféierlechen Hondsrassen. Mir hunn esou ee begéint, ma béisaarteg ass dësen net. Et wär wéi bei Kanner, alles eng Saach vun Erzéiung. Dofir huet d'Nathalie och missen en Honds-Schäin maachen an och hire Véierbeener muss elo en Exame bestoen.Nieft dem "American Staffordshire Terrier" gehéiert och nach de "Staffordshire Bull Terrier", de "Mastiff" oder och nach den "Tosa" zu den Hondsrassen, déi als geféierlech ugesi ginn. Als onfair gëtt dat aktuellt Hondsgesetz vun de Petitionnairen ugesinn. Et besteet mëttlerweil zanter 10 Joer.