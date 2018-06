Viru 5 Deeg ass d'Diddelenger Gemeng vu Bierger drop opmierksam gemaach ginn, dass et duerch Raupen e Problem am Park Léi gëtt. Well dës Leit Hautirritatiounen haten, huet d'Gemeng reagéiert an d'Waldschoul an der Léi evakuéiere gelooss. Do gëtt et awer och e Kloterpark, dee vill Leit unzitt. Huet d'Gemeng eng entspriechend Informatioun un de „Parc Léi Adventures“ weiderginn? Dozou sot den 1. Schäffe Loris Spina am RTL-Interview.





Extrait Loris Spina



Et huet een dem Bedreiwer kloer gesot, datt do eng Gefor fir d'Leit awer och d'Déiere besteet. De Bedreiwer sollt dëst ganz ganz eescht huelen. D'Gemeng konnt keng extern Firma engagéieren, déi direkt konnt op d'Plaz goen, ma huet eng engagéiert, déi en Dënschdeg soll dohinner kommen. Dat huet een dem Bedreiwer gesot, deen awer a senger Responsabilitéit esou gehandelt huet, wéi hien dat fir richteg hält, esou de Loris Spina.

En Dënschdeg kënnt also eng spezialiséiert Firma an d'Léi, fir ze hëllefen, deem Problem Meeschter ze ginn, woubäi net all d'Näschter an de Grëff ze kréie wären. Op deem Punkt si sech de Gemengeresponsabelen an de Gérant vum Kloterpark eens. Dee Gilles Franck sot zum Problem, e Samschdeg op der Plaz, dat heiten:

Extrait Gilles Franck



"Owes, ech hu selwer geschafft, koumen déi éischte Mailen, datt vill Kanner sech un der Haut verbrennt hätten an dat si hätte missten an d'Spidol goen. Natierlech, wann s de mat dengem Kand an d'Spidol gees, wat selbstverständlech ass, well een net weess, wat et ass, kritt een natierlech bei esou engem aggressive Picken a Plazen kritt een eng Kortison-Sprëtz. Dat ass normal an dat ass dann dat, wat am beschte funktionéiert. Dono dann eng Histamine-Crème an da ginn déi Saache relativ schnell ewech."

Fir de Bedreiwer vum Kloterpark kéint et iwwregens ënner Ëmstänn sinn, datt ee bis d'Enn vun der anerer Woch zou bleift.