No enger Froestonn gouf ënnert anerem iwwert d'Naturschutzgesetz ofgestëmmt. Den Text ass ugeholl ginn, mat 34 Jo-Stëmmen géint 26 Nee-Stëmmen.U sech war de Vote fir de 16. Mee virgesinn. Nodeems et dem Staatssekretär Camille Gira awer schlecht gi war, gouf d'Sëtzung ofgebrach. Hien ass kuerz dono un de Suitte vun engem Häerzinfarkt gestuerwen.

Froestonn Iwwerschwemmungen

Och d’Iwwerschwemmunge vun de leschten Deeg waren Thema wärend der Froestonn un d’Regierung. Den ADR-Deputéierte Gast Gybérien wollt wëssen, wéi et a Punkto Hëllefe vu Säite vun der Regierung ausgesäit fir den Tourismussecteur. Méi spezifesch fir déi Leit, déi net direkt duerch d’Wiederen en Schued haten, mee indirekt betraff sinn, zum Beispill wëll Stroossen ronderëm zou sinn an och nach eng Zäit laang bleiwen. D‘ Staatssekretärin am Wirtschaftsministère, Francine Closener huet erkläert datt de Mëtteg eng Reunioun mam Office regional de Tourisme vum Mëllerdall wier, wou de Point soll gemaach ginn, wien alles vun den Iwwerschwemmunge betraff ass an a wéi wäit. Bis elo hätten sech 22 Betriber beim Ministère gemellt. D’Francine Closener huet drop opmierksam gemaach datt dat neit Bäihëllefegesetz fir kleng a mëttelgrouss Betriber an den nächste Méint an der Chamber wäert gestëmmt ginn. Doran wier explizit virgesi bei enger Naturkatastroph bis zu 100% vum Schued ze rembourséieren. An deem Gesetz wier och virgesinn datt e Betribsausfall kann duerch de Staat kompenséiert ginn, sou d’Francine Closener. Och den Henri Kox huet déi uerg Iwwerschwemmungen ugeschwat an drop opmierksam gemaach datt de Klimawandel och bei eis ukomm wier. Hie wollt vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wëlle wéi een sech un dee Klimawandel upasse kann, a wat genee vu Preventiounsmoossnamen um Terrain kann ëmgesat ginn. D’Carole Dieschbourg huet ënnert anerem erkläert datt eng Risikokaart géing erstallt ginn, fir de Beräich vum staarke Reen. Am Kader vum Waassergesetz wier e groussen Deel vun der Preventioun mat dran: Renaturéierung oder awer beim Plange vun neien Industriezonen oder Wunnengen dem Waasser genuch Plaz ze ginn.Froestonn Fleegeheem

De Streik am Fleegeheem „An de Wisen“ zu Beetebuerg war Sujet an der Chamber am Kader vun der Froestonn un d’Regierung. Souwuel den LSAP-Deputéierte Georges Engel, wéi och den Deputéierte vun Déi Lénk, Marc Baum wollte wëssen, wéi et am Secteur vun de Soine soll a ka weider goen.



Um Dënschdeg ass antëscht schonn de 6. Dag vun dem Streik, deen de Marc Baum fir Lëtzebuerger Verhältnisser „historesch“ genannt huet. De Sozialminister Romain Schneider huet betount, datt hien net domat averstanen ass datt nach keen Accord fonnt gouf. Et misst elo e Punkt gemaach ginn an d’Situatioun vun den Haiser analyséiert, d’Fonge vun den Haiser ënnert d’Lupp geholl ginn. De Romain Schneider huet ënnerstrach, datt eng Differenziell besteet, a wann een déi wéilt opfänken, ee se fir jidderee misst opfänken, an da misst ee kucken, wéi eng finanziell Moyenen een hätt, fir dat ze maachen. Op alle Fall misst eng Decisioun falen, fir datt de Streik en Enn fënnt, sou nach de Sozialminister.