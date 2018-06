© Laurent Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Dëst sinn nëmmen e puer Propositiounen en Vue vun de Chamberswalen am Oktober, déi d'Handwierkerfederatioun an d'Chambre des Métiers zesumme virgestallt hunn.



Déi viregt zwou Regierunge schneiden am Bilan vun den Handwierker schlecht of. Gambia hätt zum Beispill versprach gehat, den Droit d'Etablissement ze moderniséieren. Dat wär awer net geschitt, betount den Direkter vun der Handwierkerkummer Tom Wirion.



De President vun der Handwierkerfederatioun Michel Reckinger huet souwuel Schwaarz-Rout ewéi och Blo-Rout-Gréng eng Datz ginn, wat de Logement ugeet. E Problem, deen een nëmmen an de Grëff kritt, wann ee souwuel d'Zuel vu de Gemenge an déi kommunal Autonomie géif reduzéieren, esou de Michel Reckinger. Vun enger nächster Regierung erhofft ee sech och méi kloer Reegelen, wat d'Utilisatioun vun den Donnéeën ugeet.

Weider Revendicatioune vun der Chambre des Métiers an der Handwierkerfederatioun un déi nächst Regierung sinn d'Gläichberechtegung tëscht Salarié an Independant a Saache Pensioun, Reklassement a Chômage – a virop eng kloer Linn, wat de Pensiounssystem ugeet. Et kéint net sinn, dass e puer Parteien de Problem ëmmer géifen no hanne réckelen, huet den Tom Wirion nach betount.