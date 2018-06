Dat äntwert de Finanzminister Gramegna op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Députéierte Martine Hansen a Marco Schank. Trotz allem awer, wäerten d'Zerwisser vun der Verwaltung vun den direkte Steiere méi enk zesummeschaffen an Zukunft, an ergo och regroupéiert ginn.



Ëmmerhi ginn et an der Steierverwaltung den Ament net manner wéi 62 Zerwisser, déi op 23 Plazen am Land verdeelt sinn. Op deene Sitte schaffen tëscht 6 an 260 Beamten.



Et liicht an, seet de Pierre Gramegna, datt esou verspreet Sitten et net grad erlaben, wierklech effikass kënnen ze schaffen. Dës Efficacitéit géif dann och doduerch verluer goen, duerfir och de Regierungsprogramm fir d'Steieramt a säi Fonctionnement ze moderniséieren, dozou gehéiert, datt dëst Joer eng 100 nei Poste geschaf goufen an d'informatesch Reseauen, déi zum Deel Joerzéngten um Bockel hunn, erneiert ginn.

Anere Problem: De Recouvrement gëtt duerch 3 Recette-Bureauen, an der Stad, zu Esch an Ettelbréck, erleedegt, vun deenen all Kéier eenzel Créancen-Deklaratiounen erausginn an déi allen 3 och eenzel Konten hunn, sou datt de Steierzueler potenziell souguer de Recette-Bureau muss wiesselen, wann e plënnert.

Iwwerhaapt gëtt dru geduecht, vill méi op den Online-Wee ze setzen, sou datt ee sech net méi muss perséinlech an e Steierbureau deplacéieren.

Et féiert also kee Wee derlaanscht: Et mussen Zerwisser vun den direkte Steieren zesummegeluecht ginn an och beienee plënneren, och wëll eenzel Gebailechkeeten a Büroen net méi den Ufuerderunge vum Schutz vun den Donnéeë an dem Steiergeheimnis entspriechen an et muss e separate Back-office ginn, wou Visiteuren net eran dierfen.

Wéini d'Zerwisser beieneeréckelen, well de Finanzminister net zäitlech fixéieren, dëst géif sech iwwer Joeren zéien, heescht et an der Äntwert. Sou datt et och keng Datumer ginn, wéini datt eventuell géifen d'Büroen zu Esch an Ettelbréck zougemaach ginn. Wat de Site am Norden ugeet, hieft de Minister ervir, datt et de Regierungswëllen ass, datt an der Nordstad verstäerkt solle staatlech Verwaltungen hikommen respektiv do bleiwen.