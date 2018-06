Fir portugisesch Matbierger diffuséieren an Zukunft lokal de Radio Positiva zu Esch grad wéi de Radio Lusitana an der Gemeng Préizerdaul.

Dann kënnt e neie lokale Generalisten-Radio op Lëtzebuergesch bei, dat ass d'Statioun Péiteng on Air, déi sech konnt géint e Matkonkurrent duerchsetzen.

An et wäert een am Ärenzdall an Zukunft kënnen amerikanesch Musek um Radio lauschteren, well genee dat ass d'Spezialitéit vum Country Radio Gilsdref.

D'ALIA hofft, datt déi nei Lokal-Radioen zu Diversitéit vun der Offer am Land bäidroen. Déi 4 Statioune kënnen ufänken ze senden, wann d'Erlaabnis an de Cahier des charges virleien.