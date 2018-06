© AFP Archivbild

Geiekonstrukteur viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



E Mann vun 61 Joer war wéinst Abus de confiance ugeklot, well hie vun 2003 un der Geispillerin Sandrine Cantoreggi dëst Instrument, dat vum renomméierte Geiebauer Giovanni Battista Ceruti hiergestallt gi war, virenthalen huet.

Déi 49 Joer al Fra hat dem Ugekloten d'Instrument iwwerlooss, ënnert der Konditioun, dass hien d’Gei fir 100.000 € verkafe sollt. De Geiebauer hat déi Konditioun awer net erfëllt.

D'Virwërf stëmmen, huet de Beschëllegten en Dënschdeg betount. Hien hätt d'Hoffnung gehat, d'Gei ze verkafen, 2006/2007 awer gréisser Problemer kritt, soudass zum Beispill eege Geie confisquéiert goufen, dorënner eng vum renomméierte Geiebauer Niccolò Amati, déi hie kéint erausrappen. Hie géif nach ëmmer Geie bauen an Expertisë maachen, sou den Ugekloten, deen och gemengt huet, dass seng Reputatioun ruinéiert wär an hien nach gréisser Scholden hätt. De Mann huet erkläert, eng Léisung wëllen ze fannen, wouropshin d'Sandrine Cantoreggi sot, si géif him awer net méi vertrauen. Am Ganzen hätt hien eng 15 Leit sou bei d'Lisette gelooss, huet de Beschëllegten nach deklaréiert.

D'Geispillerin huet ausgesot, de fixéierte Verkafspräis vun 100.000 € wär néiergeschriwwe ginn, ouni en Délai fir de Verkaf. Si hätt regelméisseg ugeruff an dem Mann SMSe geschéckt, ma deen hätt d'Saach an d'Längt gezunn, bis si gemierkt hätt, dass hien d'Gei guer net méi hat. Si hätt du Plainte gemaach mam Zil, fir entweder d'Instrument erëm- oder awer d'Suen ze kréien. Den Ugekloten hätt dat net nëmme mat hir gemaach, déi Zäit hätt si awer näischt dovu gewosst, dass si net déi Eenzeg an deem Fall war. Hir Gei hätt si eng Kéier an engem Katalog erëmgesinn, aus deem ervirgoung, dass se fir eppes méi wéi 50.000 € verkaf gouf.



Nodeems de Me Laurent Ries, Affekot vun der Geispillerin, Schuedenersaz an Héicht vun 220.000 € gefrot hat, well d'Gei 2013 vun engem Expert op souvill geschat gouf, huet d'Me Vieni, Affekotin vum Mann, eng Prisongsstrof mam integrale Sursis fir hire Client gefuerdert. D'Geispillerin sollt och séier entschiedegt ginn, allerdéngs just fir déi 100.000 €. D'Vertriederin vum Parquet huet iwwerdeems vun engem klore Fall vun Abus de confiance geschwat: Dofir sollte 15 Méint Prisong, eventuell mat Sursis, an eng Geldstrof géint de Geiebauer gesprach ginn.

D'Uerteel ass fir de 27. Juni.