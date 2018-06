Riets goung vun illegalen, onbezuelten Iwwerstonnen an enger schlechter Gestioun. De Jules Barthel vum SEW seet, datt do Enseignante géife fäerdeg gemaach ginn.

Extrait Jules Barthel



Fir de Moment funktionéieren eng ganz Rei Lycéeën esou, datt d'Direktioun Decisiounen hëlt, ouni dat mat den anere Schoulpartner serieux ze diskutéieren. Dat geet dann esou wäit, datt vill Leit denken "Wann ech net op enger Linn si mat mengem Direkter, da kréien ech Schwieregkeeten". Dat ass bis zu deem Punkt komm, datt eenzel Enseignanten iwwer Affekoten hu misste fueren, fir un hir Rechter ze kommen.

Verschidden Direktere wiere keng Pedagoge méi, mä äiskal Gestionnairen a Manager. Do wier d'Autonomie vun de Lycéeën an eng Zort Konkurrenzkampf tëscht de Schoule Schold.

Natierlech wier et net esou an all den ëffentleche Lycéeë, betount den SEW. Dysfunktionnementer a 5 Lycéeë wieren hinne bekannt. Genee wéi eng Lycéeën, dat wollt d'Gewerkschaft net soen.

Am Educatiounsministère krit d'Léierpersonal kee Gehéier, sou den SEW. Ma de Ministère huet reagéiert a wollt dat net esou stoe loossen. De Lex Folscheid aus dem Educatiounsministère fuerdert, datt den SEW, wann en esou Fäll huet, déi och dem Ministère op den Dësch leet an da kann een doriwwer diskutéieren. Wa sech dann awer an deenen Diskussiounen erausstellt, datt d'Zopp net esou waarm giess gëtt, wéi se gekacht gouf, da wäert et keng Suitte ginn. Wann et awer de Fall ass, sinn d'Leit vum Ministère déi Éischt, déi kucken, datt deenen Enseignante gehollef gëtt an dat si zu hirem Recht kommen.

Extrait Lex Folscheid



Si wieren an engem permanenten Austausch mam SEW. Hir Dossiere géife mat enger grousser Transparenz traitéiert ginn. Mat der Gewerkschaft wéilt een an enger nächster Reunioun iwwer dës Affäre schwätzen, sou nach de Lex Folscheid.