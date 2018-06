Doud vun enger Fra am Januar 2015 zu Esch: Den Ex-Mann gouf elo um Stater Geriicht wéinst Mord zu liewenslänglechem Prisong veruerteelt.

Dem Mann vun haut 59 Joer gouf virgehäit, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn. Am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch war d'Affer mat op d'mannst 6 Schëss doutgemaach ginn.

Doropshin hat sech den Ugeklote wëllen ëmbréngen. Eréischt no Verhandlunge vu ronn zwou an enger hallwer Stonn mat enger Spezialunitéit vun der Police hat hie sech erginn. De Boulevard Kennedy hat deemools a béide Richtunge misse gespaart ginn.

De Beschëllegten hat am Prozess ausgesot, hien hätt net ganz verstanen, wat him virgeworf gëtt. Hie kéint sech net un dat erënneren, wat virun eppes méi wéi 3 Joer geschitt ass, an hie wär sech net bewosst, dat gemaach ze hunn.

„De Mann schéisst zweemol, d'Waff blockéiert, hien deblockéiert se a schéisst der Fra 4 mol an de Kapp, eemol aus enger Distanz vun 10 bis 20cm. Wann ee sou handelt, dann huet ee keng aner Absicht wéi déi, een ëmzebréngen!“: Dat war eng Ausso vum Vertrieder vum Parquet, dee liewenslängleche Prisong fir de Mann gefrot hat. D'Fro nom Virsaz wär mat Jo ze beäntweren, well de Projet laang virun der Dot geräift wär, hien d'Fra bedreet a sech d'Waff besuergt hätt. De Mann hätt ënner anerem d'Zerstéckele vun der Fra ugekënnegt an eng grouss Iwwerraschung ugedeit.

D'Kanner vum Ugekloten, zwou Duechteren an e Fils, haten um Prozess och en däischtert Bild vun hirem Papp gezeechent an hir eegen Angscht ausgedréckt. Eng Ausso an deem Kontext war: „Wann hien aus dem Prisong erauskënnt, bréngt hien eis ëm!“