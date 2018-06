2 Deeg laang hu se sech zu Munneref a Rëmerschen gesinn, fir iwwert den Naturschutz, d’Biodiversitéit, de Plastikproblem an de Klimaschutz ze diskutéieren.

D’Ëmweltministeren aus Däitschland, Éisträich, der Schwäiz, Liechtenstein a Lëtzebuerg wollte virun allem eent weisen, datt si op dëse Froen op enger Wellelängt sinn. Och am Kampf géint d’Atomenergie. Hei fuerderen d’Partner nämlech eng Reform vum Euratom-Accord.



E weidere Sujet war dann och d’Klimaupassung. Wéi mam Klimachangement ëmgoen, wéi eng Strategie ënnerhuelen, fir sech de Wiederextreme kënnen unzepassen? Déi Lëtzebuerger Regierung huet do schonn ee Strategiepabéier ugeholl, deen 13 Secteure viséiert, esou d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, déi en Donneschden dës national Strategie wëll der Presse presentéieren.





D'Carole Dieschbourg um RTL-Mikro



En Donneschdeg sollen dann och Conclusioune vun den Iwwerschwemmunge vu virun 2 Joer am Ärenzdall presentéiert ginn. No deenen Iwwerschwemmunge gouf eng Risikokaart opgestallt. En Donneschdeg wëll den Ëmweltministère och Rotschléi ginn, wéi an enger Héichwaasserzon soll gebaut ginn.