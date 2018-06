© Facebook Police

E Méindeg de Mëtteg war de Verkéier jo op der A3 un d'Stoe komm, dat wéinst dem heftege Reen an der Iwwerschwemmung op ronn 200 Meter vun der Streck. Stonnelaang stounge verschidde Chauffeuren am Stau, sou dass deen een oder aneren decidéiert hat, op der Autobunn ze dréien oder no hannerzeg zréckzefueren.







Dat Ganzt ass natierlech strengstens verbueden an et bréngt ee sech selwer an aner Automobilisten a Gefor. Dobäi kënnt, dass keng Rettungsgaass forméiert gouf. Glécklecherweis koum et bei dësem Verhalen net zu gréisser Virfäll.

Hei nach eemol d'Artikelen, déi d'Strofe festleeën: