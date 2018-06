Onéierlecher waren an de Beetebuerger Park agebrach an hu probéiert, de Geldautomat opzemaachen, ouni Succès.

Tëscht e Samschdeg an e Sonndeg hu sech Onbekannter Zougang fir op den Terrain vum Parc Merveilleux zu Beetebuerg verschaaft, andeems se op e puer Plaze gréisser Lächer an den Zonk ronderëm geschnidden hunn.Direkt bei der Entrée hu sech déi Onéierlech dunn an engem Gebai un engem Bankomat un d'Wierk gemaach. Dobäi gouf d'Maschinn schwéier beschiedegt. D'Kamera vum Automat selwer an eng Kamera am Bausseberäich goufe mat Faarf besprayt.Och gouf probéiert, d'Dier vum Automat opzebriechen, dëst ass allerdéngs schifgaangen. D'Ermëttlunge lafen.