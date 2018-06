© pexels

Op der Cour d'appel an der Stad gouf am spéiden Dënschdeg Nomëtten eng Prisongsstrof vu 5 Joer, 3 dovu mat Sursis probatoire, fir e Papp gefrot, dee wéinst „Coups et blessures“ op säin eegent Kand ugeklot war. An 1. Instanz war hien dowéinst nach zu 8 Joer Prisong, 5 dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt ginn.

Et gouf dem Mann, deen ënnert anerem eng Form vun Autismus huet, virgehäit, Enn 2013 zu Sëll säi Puppelche vu ronn engem Mount sou uerg mësshandelt ze hunn, dass deen d'rietst Schlësselbeen, 6 Rëpper an d'lénks Schinn a Wued gebrach hat. D'Appellsuerteel gëtt den 10. Juli gesprach.