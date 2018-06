© RTL Archiv

E neit Gebai fir d'École de la 2ième Chance

Déi Responsabel vun der École de la Deuxième Chance gi – eegenen Aussoen no « sou lues nervös ». Den Direkter vun der Schoul sot de Moien um Bord vun enger Pressekonferenz, et géing „enk“ ginn zu Hollerech. Si wéissten net wéi et mam Bail mat Paul Würth no 2019 eraus geet a vum Projet zu Mamer hätt een iwwerdeems laang näischt méi héieren, sou de Carlo Welfring.





De Buergermeeschter vu Mamer, de Gilles Roth (CSV) sot ons op Nofro hin hien hätt och zanter de Gemengewahlen näischt méi héieren. Den Infrastrukturministère schwätzt par konter vu Verhandlungen, bei deenen et ënnert anerem ëm den Impakt op de Verkéier an d’Optioune géing goen. Et géing awer elo « séier goen ».

Dat neit Gebai fir d’École de la deuxième Chance soll op deem Terrain entstoe wou d’lescht Joer e Containerduerf fir Asyldemandeure geplangt war. Dëse war allerdéngs vum Verwaltungsgeriicht annuléiert ginn, nodeems 36 Bierger geklot haten.

Nei Première fir Erwuessener

D’Ecole de la deuxième Chance hat de Moien d’Press ageluede fir eng nei Première fir Erwuessener ze presentéieren, déi se an Zesummenaarbecht mam Kolléisch vu nächster Rentrée un ubitt.

Den „Diplome d’accès aux études supérieures (DAES) gesäit 6 Modulle vir: Sproochen, Wëssenschaft, Sozial Wëssenschaft a Mathe. Donieft kennt je nodeem wat de Projet vum Schüler ass nach ee Module dobäi an se mussen eng perséinlech Aarbecht ofgi, bei där se awer encadréiert sinn.

Dës nei Offer riicht sech un « méi Erwuesse Leit », déi beispillsweis eng Aarbecht hunn ode ram Congé parental sinn an den Diplom gëtt engem Zougang zur Universitéit an zum Concour beim Staat.

Opgrond vu Prejugéen hätt d’Ecole de la deuxième Chance net ëmmer déi Unerkennung wéi klassesch Lycéeën, mee mam neie Gesetz soll se an d’Ecole nationale pour adultes ëmbenannt ginn.

De Staatsrot huet iwwregens haut a sengem kuerzen Avis e prinzipiellen Accord fir d’Reform vun der Ecole de la deuxième Chance ginn. D’héich Kierperschaft betount awer datt „d’Relatioun tëscht de Besoine vum Aarbechtsmaart an déi méi cibléiert Formatiounen“ d’Spezifizitéit vun dëser Schoul war. An datt dat och esou soll bleiwen.

All Joer briechen eng 1.600 Schüler hire Lycée of. Wann een sech méi spéit am Liewen decidéiert, säin Diplom awer ze maachen, da kann een dat zum Beispill an der École de la 2ième Chance. Den Diplôme d'accès aux études konnt ee bis elo den Dag iwwer maachen, ma vu September un, kann een deen awer och an Owescourse maachen.





VIDEO: École de la 2ième Chance (12.06.2018) D'École de la 2ième Chance soll op Mamer plënneren, zu Hollerech géif et dem Ament ganz enk ginn.

D'École de la 2ième Chance an de Stater Kolléisch, déi scho méi laang zesummeschaffen hunn en Dënschdeg eng nei Offer presentéiert. D'Zilgrupp si Leit, déi am Dag keng Zäit hunn well se schaffen. De Carlo Welfring, Direkter vun der École de la 2ième Chance rappeléiert, dass dës och Leit betrëfft déi am Congé parental sinn, bei der Adem ageschriwwe sinn, respektiv eng Formatioun maachen.

An där Modulle muss ee 6 Stéck maachen, aus 4 verschiddene Beräicher. Dat heescht Sproochen, Mathematik, Sciences naturelles a Sciences humaines.

Et ass also en Diplom, dee breet gefächert ass an dee genee sou vill Wäert ass, wéi den Ofschlossdiplom deen een am Lycée mécht. D'Course sinn Tëschent 5 an 9 Auer. Méi Informatioune kritt um Internetsite vun der École de la 2ième Chance.

Méi Detailer iwwert den DAES ginn et hei.