De Réiserbann, um Dag duerno (12.06.2018) Sou séier wei et komm ass, ass et op de meeschte Plazen nees zréckgaangen, dat villt Waasser vun e Méindeg, och wann et en Dënschdeg nach vill gereent huet

Réiser, den Dag dono. Et sinn déi selwecht Biller, wei déi aus dem Mëllerdall, vu Biissen. Gemengenaarbechter, déi Miwwel, Teppecher, elektresch Apparater asammelen.Ekippen, déi Garagë vun Appartementshaiser botzen. D'Spuren un den Autoe weisen, wéi héich hei d'Waasser stoung.Opgefall ass, datt e rezente Schantjen zu Krautem, e Méindeg an där Extrem-Situatioun Friichte gedroen huet. An der Hellenger Strooss gouf et scho virun zwee Joer Héichwaasser. Deemools stoung d'Waasser 40 Zentimeter héich an de Kelleren. Zanterhier goufen nei, méi grouss Kanalisatiouns-Réier geluecht. E Méindeg haten d'Leit nach eng 8 bis 10 Zentimeter Waasser am Keller. En Dënschdeg scho Conclusiounen zéien, wier schwéier. 50 Liter Reen op de Meter-Carré bannen enger Stonn. Dat ass zum Gléck net Alldag zu Lëtzebuerg.

Mesurë géint Héichwaasser (12.06.2018) An de leschte Jore gouf an nei Strukturen investéiert, fir dem Héichwaasser entgéint ze wierken.

Déi nei Wieder-Phänomener mat alt bis zu 80 Liter Reen op de Quadratmeter a kierzter Zäit stellt och d’Bauwiesen an d'Syndikater, déi d’Gestioun vum Waasser maachen, viru ganz nei Erausfuerderungen. De Pierre Weimerskirch huet en Dënschdeg an der Baubranche a beim interkommunale Waassersyndikat nogefrot, wéi et zu den Iwwerschwemmunge konnt kommen a wat méiglech Preventiounsmesurë kënne sinn.Nei Kanalisatiounssystemer, nei Kläranlagen, nei Retentiounsbecken. An de leschte Jore gouf an nei Strukturen investéiert, fir dem Héichwaasser entgéint ze wierken. Esou laang an intensiv hätt et seele gereent zu Lëtzebuerg. Zu Déifferdeng wier éischten Analysen no e Méindeg d'Kor, déi ënnert dem Arcelor-Wierk verleeft, hydraulesch saturéiert gewiescht.Déifferdeng ass mat am meeschte versigelt, wéi een um Geoportail gesäit. Och d’Baubranche stellt sech op déi nei Wiederphänomenen an. Déi wichtegst Phase wier u sech déi virun der Bauphas, an der Planung soll ee genee kucken, wou ee baut, fir zum Beispill ze kucken, ob een an engem Iwwerschwemmungsgebitt läit. Fir d’Kor gëtt et awer Beispillsweis keng Donnéeën, anescht ass dëst fir de Réiserbann. Wann et an de Bau geet, kënnen och verschidde Mesurë getraff ginn.Baufirmaen hunn eng Obligatioun, d’Leit z'informéieren, et wier awer um Enn de Maître d’Ouvrage, deen decidéiert, wéi gebaut gëtt.Eng absolut Garantie, fir net vun Héichwaasser betraff ze sinn, gëtt et net. An Zukunft misst een och kucken, wéi bei Bauprojete geplangt gëtt.Beim Inneminister wollte mer en Dënschdeg nofroen, ob de ville Reen vun de leschten Deeg méiglecherweis een Impakt op d’Bebauungspläng hätt, een Interview krute mer en Dënschdeg awer net.