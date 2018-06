Eng Kollisioun tëscht direkt e puer Autoe gouf et en Dënschdeg den Owend géint 22.30 Auer op der Saarautobunn tëscht Suessem an dem Rondpoint Biff.

Wéi den 112 mellt wieren zwou Persoune blesséiert ginn. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vu Péiteng, Suessem an Déifferdeng.Kuerz no 18 Auer en Dënschdeg den Owend hate sech zuzwee Ween ze pake krut. Hei blouf et bei den Téitschen.Géint véierel op 1 hat et zuan der rue de la Gare e Kichebrand ginn. 3 Persoune goufen hei verwonnt. D'Pompjeeë vu Schëffleng, Esch a Monnerech waren op der Plaz, souwéi de Samu vun Esch.