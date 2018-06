Mat dëser Mesure soll dem Manktem u Léierinnen a Schoulmeeschter an der Grondschoul entgéint gewierkt ginn. Dëse spezifesche Rekrutement soll an enger éischter Phase bis d'Joer 2023 limitéiert sinn, fir dass de Ministère eng Evaluatioun ka maachen. Bis elo war de Concours just fir Kandidaten, déi e Bachelor "en sciences de l'éducation" waren. An der zoustänneger Chamberkommissioun war de Rapport d'lescht Woch mat de Stëmme vun de Regierungsparteien ugeholl ginn, d'CSV an d'ADR hunn sech enthalen. D'Ännerunge solle schonn déi nächst Rentrée a Kraaft trieden. Rapporter vum Gesetzprojet ass den DP Deputéierten Lex Delles.



Um Krautmaart dréit sech um Mëttwoch de Mëtteg alles ëm d'Schoul. Um Programm dono steet nämlech d'Schafe vun dräi neien Europaschoulen. Si sollen an de Lycée Edward Steichen zu Klierf, an de Lënster Lycée an den zukünftege Lycée zu Munneref integréiert ginn. Si géife parallel zu der aktueller Offer an deene respektive Schoulen funktionéieren.



Schlussendlech geet et am Chamberplenum ëm déi nei Organisatioun vun der Uni Lëtzebuerg. Et soll näischt um Profil vun der Uni änneren, mä um Niveau vun der Organisatioun an der Gouvernance, wat di weider Entwécklung vun der Uni betrëfft. Sou soll de Rekteur an Zukunft net méi vun der Regierung, mä vun engem Conseil de Gouvernance nominéiert ginn, deen zesummegesat ass aus Membere vum Personal, Professeren a Studenten. Donieft kritt de Conseil Universitaire e President, deen net forcement muss de Rekteur sinn mä kann och e Member vun dësem consultativen Organ sinn an d'Studente kréien eng eegen Delegatioun. Rapporter ass den DP Deputéierten André Bauler.